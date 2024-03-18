Столичный «Спартак» не направлял официальное предложение «Галатасараю» по возможному трансферу вингера Керема Актюркоглу. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, на данный момент «красно-белый» коллектив не делал предложение турецкой команде по 25-летнему футболисту.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в услугах Актюркоглу и хочет заменить турецким игроком нападающего Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний Промес продолжает находиться в ОАЭ, откуда может быть передан в Нидерландцы по запросу прокуратуры.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 31 очко.