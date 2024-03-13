Тарханов: «Спартак» — чисто российская команда, и тренер должен быть российский»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича на аналогичную должность в «Спартаке».

По мнению специалиста, «красно-белых» должен возглавлять российский тренер. Тарханов считает, экс-наставника сборной России Станислава Черчесова хорошим вариантом для московской команды.

«Спартак» — чисто российская команда, и тренер должен быть российский. Из спартаковского футбола, спартаковского стиля.

Поверенный ли вариант Черчесов? Я считаю, что да», — цитирует Тарханова Metaratings.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. После 20 туров РПЛ «красно-белые», имеющие в своём активе 31 набранное очко, расположились на шестом месте в турнирной таблице.