«Абаскаль и Ганчаренко близки к отставке» — Мостовой

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака» и Виктора Ганчаренко из «Урала».

«Абаскаль и Ганчаренко близки к отставке, только от «Урала» никто ничего не ждет, поэтому, убирай тренера или нет, команда останется на том же месте. А вот от «Спартака» другие ожидания и цели», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В субботу, 30 марта, «Спартак» примет на своем поле «Урал» в рамках матча 22-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в матче первого круга РПЛ «красно-белые» уступили «шмелям» со счетом 2:3.