Юрист: Экстрадиция Промеса? Такой процесс никогда не затягивается

Юрист Андрей Князев высказался о ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее появилась информация, что экстрадиция нападающего может затянуться на долгие годы.

«Я думаю, что Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев – да», — заявил Князев «Чемпионату».

При этом юрист отметил, что в Нидерландах Промес может начать отбывать срок и рассчитывать на условно-досрочное освобождение, а в ОАЭ игрок будет просто сидеть и ждать.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В текущем сезоне 32-летний нидерландец забил восемь голов и записал на свой счет восемь ассистов.