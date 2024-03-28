Игнатов назвал свои лучшие футбольные качества

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о своих лучших футбольных качествах.

«Какие мои сильнейшие качества? Видение поля и дриблинг, наверное», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Контракт Игнатова со столичным клубом рассчитан до конца 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2,8 млн евро.

После 20 туров «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 31 очко.