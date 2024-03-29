Литвинов: «Хочется обыграть «Урал» и поднять себе настроение»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о своих ожиданиях от матча с «Уралом».

«Очень хочется выиграть в субботу, поднять себе настроение и двигаться дальше. Ведь впереди у нас тяжелый отрезок с большим количеством игр», — приводит слова Литвинова официальный сайт «красно-белых».

В текущем сезоне 22-летний футболист появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Встреча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» состоится завтра, 30 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.