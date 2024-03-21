Митрофанов считает, что ситуация с Промесом не является позором российского футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации вокруг форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее футболиста арестовали в ОАЭ и в обозримом будущем могут выдать Нидерландам. На родине Промес получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам, но подал апелляции.

«Никак не отношусь к Промесу. Имиджевый удар и позор? Это разные вещи, не связанные друг с другом. Позором российского футбола это не является, так как не имеет к нему отношения. Это имиджевый удар, это так. Я считаю, что правильно ждать окончательных, вступивших в силу решений суда», — приводит слова Митрофанова издание «СЭ».

текущем сезоне Промес провел 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.

