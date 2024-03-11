Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что 58-летний специалист находится в шорт-листе столичного клуба.

«Я не в курсе об этом. Даже не знаю, как прокомментировать», — приводит слова Осинькина портал «РБ Спорт».

По итогам 20 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея на своем счету 31 балл.

Напомним, в первом круге РПЛ «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0, но в ответной встрече с крупным счетом выиграли уже «красно-белые» (3:0).