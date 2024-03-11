Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»

11 Марта 2024 • 18:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что 58-летний специалист находится в шорт-листе столичного клуба.

«Я не в курсе об этом. Даже не знаю, как прокомментировать», — приводит слова Осинькина портал «РБ Спорт».

По итогам 20 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея на своем счету 31 балл.

Напомним, в первом круге РПЛ «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0, но в ответной встрече с крупным счетом выиграли уже «красно-белые» (3:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
19:23
Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают»
18:36
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»
18:28
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:19
В «Спартаке» хотят видеть Осинькина
16:56
Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»
16:39
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак» 1
15:23
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
20:31 · Кубок России
Деменко: «Не удивлюсь, если «Спартак» снимет Абаскаля»
20:15 · Россия. Премьер-лига
​Калинин назвал две самые неприятные команды РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома: «Он очень любит Санкт-Петербург»
20:11 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» или «Спартак»: Калинин рассказал, против кого играть легче
20:04 · Россия. Премьер-лига
Черчесов назвал проблему «Крыльев» на старте весенней части сезона
20:00 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового
19:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Руководители «Спартака» должны думать, что делать с Абаскалем
19:40 · Россия. Премьер-лига
Быстров – об Абаскале в «Спартаке»: «Пофиг кто! Главное, чтоб не он»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Чалов: Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА в РПЛ
19:30 · Кубок России
Борис Игнатьев: «Я бы не рискнул назвать фаворита в матче «Зенит» - «Динамо»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал, что позволило «Динамо» уверенно победить «Ахмат»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Писарев недоволен игрой некоторых российских игроков «Спартака»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян заявил, что у него не было переговоров с «Зенитом» зимой
Все новости
Рекомендуем