Гурцкая отреагировал на информацию, что убеждает «Спартак» назначить Ивича

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что продвигает кандидатуру наставника «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

Ранее сообщалось, что агент убеждает «Спартак» пригласить Ивича, а «Краснодар» — Николая Писарева.

— Конечно, это неправда. У меня нет никакой агентской группы, которая бы убеждала руководство клубов назначить кого-то, — заявил Гурцкая Metaratings.

Накануне в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Гильермо Абаскаль будет уволен с поста главного тренера «Спартака». Сообщалось, что Ивич является одним из возможных кандидатов на замену испанцу.