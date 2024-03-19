Титов считает, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке» до конца сезона

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о возможной отставке главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, руководству московского клуба следует предоставить испанскому специалисту возможность доработать до конца текущего сезона.

«Учитывая, что играть осталось два месяца до конца РПЛ, то пусть Абаскаль дорабатывает, потом по результатам будете судить», — цитирует Титова Metaratings.

Также эксперт выразил мнение, что «Спартаку» не хватает нападающего Квинси Промеса, который сейчас находится под арестом в ОАЭ.

После 30 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.