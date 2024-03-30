​Кечинов: «Спартак» ничем не отличался от «Урала»

В российском футболе прошли матчи 22-го тура чемпионата РПЛ, и московский «Спартак» снова не смог выиграть - команда не забила «Уралу». Бывший нападающий московского клуба Валерий Кечинов, выступавший за него в золотые годы Олега Романцева, с горечью обнаружил, что игра его любимого клуба ничего не отличалась от игры «Урала».

- Сегодня я особой разницы между соперниками не заметил. Играли две практически одинаковые команды. К моему сожалению, это было именно так, - цитирует слова Кечинова Rusfootball.info.

Валерий Кечинов защищал цвета московского клуба с 1994 по 2001 год.