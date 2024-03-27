Борис Игнатьев назвал игрока, который может компенсировать потерю Промеса

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о том, кто может заменить нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Сейчас светлое пятно в нападении «красно-белых» — Угальде. Если кто и сможет компенсировать потерю Квинси, так это он», — приводит слова Игнатьева портал «РБ Спорт».

Напомним, Угальде присоединился к «Спартаку» минувшей зимой, перебравшись из «Твенте». Что касается нападающего Квинси Промеса, то он до сих пор находится в ОАЭ под стражей. Нидерландцу грозит экстрадиция на родину.

В нынешнем сезоне 21-летний Угальде провел три матча за «Спартак» и не отметился голевыми действиями.

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