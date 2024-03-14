Угальде — о ситуации с Промесом: «Спартак» делает всё возможное. Это довольно серьёзная тема»

Футболист «Спартака» Манфред Угальде высказался о ситуации с игроком московского клуба Квинси Промесом.

Ранее форвард был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Представители нападающего заявили, что решение об экстрадиции будет принимать судья в Дубае, но это может растянуться на длительное время.

«Это довольно серьёзная тема. Клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны. Мы знаем, что клуб делает всё возможное», — приводит слова Манфреда издание Metaratings.ru.

Напомним, что нидерландский суд приговорил Промеса к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии запрещённых веществ и нападение на одного из родственников.