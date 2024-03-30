«Бог тебя накажет» - комментаторы смеются над словами Абаскаля

В российском футболе проходят матчи 22-го тура, московский «Спартак» снова не забил, команда Гильермо Абаскаля не может сделать это на протяжении уже трех туров кряду. На этом фоне особенно комичными смотрятся предматчевые заявления испанского тренера - в этот раз он заявил, что стартовый состав ему «подсказывает Бог».

Телеграм-канал «У Кузьмича», комментируя события игры, то и дело обыгрывал эти слова Абаскаля - «Даже выход на замену Иисуса не спас Абаскаля. Странно что Бог не велел поставить его в старте», или по итогам матча - «Бог терпел и нам велел».

Но станут ли «боги» из руководства «Спартака» терпеть очередную бледную игру клуба - большой вопрос. И как бы Абаскаль не повторил судьбу Прометея еще до конца сезона.