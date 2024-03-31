Мостовой: «Мне не важно, как сыграл «Спартак», важен счёт»

В 22-м туре российского чемпионата московский «Спартак» вновь не порадовал поклонников - команда, которая еще не забила ни разу после возобновления чемпионата, не смогла обыграть гостей с Урала. Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал итоги игры, он считает, что не столь важны действия футболистов на поле, сколь важен результат.

- Исходя из результата, мне не важно, какую игру показал «Спартак». Можно играть хорошо и выигрывать, а можно играть плохо и выигрывать. Сейчас главное результат, а счёт 0:0. Отталкиваться нужно от этого, - цитирует слова Мостового Vprognoze.ru.

Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год.