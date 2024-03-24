Стало известно, когда костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде вернётся в расположение клуба.

По информации «Спорт-Экспресса», Угальде вернётся в «Спартак» 28 марта, сразу после товарищеского матча со сборной Аргентины, который состоится 27 числа.

В текущем сезоне 21-летний Угальде провёл за «Спартак» три матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московской команды нападающий защищает с конца января нынешнего года.

После 20 туров РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала».