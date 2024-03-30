«Матч ТВ» извинился перед «Спартаком» и Абаскалем

«Матч ТВ» извинился перед «Спартаком» за свой инсайд. Накануне источник сообщил, что рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль недоволен голкиперами, в том числе Александром Максименко. Оказалось, что информация не является правдивой.

«Редакция «Матч ТВ» приносит свои извинения футбольному клубу «Спартак» и лично испанскому тренеру и вратарю «красно‑белых» Александру Максименко», - говорится в сообщении на сайте «Матч ТВ».

В субботу «Спартак» проведёт домашний матч двадцать второго тура Российской премьер-лиги против «Урала». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.