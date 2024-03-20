Корнеев: «Дуарте — не игрок уровня «Спартака»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.

«Моё мнение по нему не изменилось, Дуарте — не игрок уровня «Спартака», — цитирует Корнеева Metaratings.

Также специалист отметил, что другой парагвайский футболист «красно-белых» Хесус Медина имел бы лучшую результативность, если бы получал больше игрового времени.

В текущем сезоне 24-летний Дуарте провёл за «Спартак» 22 матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московского клуба футболист защищает с января прошлого года, ранее он выступал на родине за «Серро Портеньо».