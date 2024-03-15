Абаскаль останется в «Спартаке»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет клуб в ближайшее время.

Как передаёт Metaratings.ru, испанский специалист не будет уволен из клуба в ближайшее время. Отмечается, что теперь вопрос об отставке Абаскаля пока не стоит. Он продолжит готовить команду к весенним матчам чемпионата и Кубка России, которые пройдут после паузы на международные матчи.

Ранее сообщалось, что Абаскаль, контракт которого с московским клубом действует до лета 2025 года, близок к увольнению из «Спартака». В СМИ сообщалось, что отставка должна состояться после Кубкового матча с «Оренбургом» (3:1).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством «красно-белые» финишировали на третьей строчке.