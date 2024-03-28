Тарханов не исключил возможное увольнение Абаскаля после матча с «Уралом»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака и Виктора Ганчаренко из «Урала».

По мнению специалиста, Абаскаль и Ганчаренко не близки к отставке. При этом он не стал исключать возможное увольнение испанца.

«Если «Спартак» проиграет, то Абаскаля могут уволить, но все равно пока нет таких слухов, что ему давали какие-то матчи, где он обязан побеждать», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 30 марта. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

Тарханов: «Уралу» некуда отступать, а «Спартак» рвётся к медалям»