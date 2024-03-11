В «Спартаке» хотят видеть Осинькина

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может стать новым главным тренером московского «Спартака».

По информации Sport24, 58-летний российский специалист находится в шорт-листе «красно-белых», которые активно заняты поиском нового тренера на место Гильермо Абаскаля. Сообщается, что кандидатуру Осинькина пытаются продвинуть несколько лиц, работающих в «Спартаке».

Слухи о возможной отставке Абаскаля появились после поражения «Спартака» от «Факела» на домашнем поле. Встреча 20-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» заинтересованы в услугах Владимира Ивича, Станислава Черчесова, Марко Николича и Валерия Карпина.