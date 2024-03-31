«0:0 – уже хорошо»: Пловчиха Ефимова оценила результат «Спартака»

Известная пловчиха Юлия Ефимова оценила последний результат «Спартака», за который она болеет. Как известно, в субботу команда Гильермо Абаскаля не смогла обыграть на своём поле «Урал» - матч двадцать второго тура Премьер-лиги завершился со счётом 0:0.

«Сегодня хотя бы 0:0 – уже хорошо. Неплохой матч был. Я думаю, сезон пока идёт неплохо. Вторая половина чемпионата только началась», - цитирует Ефимову Metaratings.

На текущую минуту «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впрочем, по итогам тура «красно-белые» могут опуститься ниже.

Следующий матч «Спартак» проведёт 3 апреля – против «Зенита» в Кубке России.