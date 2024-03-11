Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают, что они народная команда», — сказал Медведев порталу «РБ Спорт».

По итогам 20 туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 40 баллов. «Спартак» занимает шестое место. В копилке «красно-белых» 31 набранное очко.

Напомним, 2 марта «Зенит» не смог обыграть «Спартак» на своем поле. Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.