Борис Игнатьев высказался о возможном обмене тренерами между «Спартаком» и «Краснодаром»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о возможном приходе Владимира Ивича в «Спартак», а Гильермо Абаскаля в «Краснодар».

«Что будет, если Ивич придет в «Спартак», а Абаскаль в «Краснодар»? Я не понимаю этой рокировки. И не пойму таких действий», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

По мнению эксперта, «Краснодару» не стоило увольнять Ивича, ведь команда идет на второй строчке в чемпионате, а «Спартаку» нужно дать Абаскалю доработать сезон, после чего делать выводы.

По итогам 20 сыгранных туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, набрав 39 очков. «Спартак» находится только на шестой позиции, имея на своем счету 31 зачетный балл.