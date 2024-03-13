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Борис Игнатьев высказался о возможном обмене тренерами между «Спартаком» и «Краснодаром»

13 Марта 2024 • 19:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о возможном приходе Владимира Ивича в «Спартак», а Гильермо Абаскаля в «Краснодар».

«Что будет, если Ивич придет в «Спартак», а Абаскаль в «Краснодар»? Я не понимаю этой рокировки. И не пойму таких действий», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

По мнению эксперта, «Краснодару» не стоило увольнять Ивича, ведь команда идет на второй строчке в чемпионате, а «Спартаку» нужно дать Абаскалю доработать сезон, после чего делать выводы.

По итогам 20 сыгранных туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, набрав 39 очков. «Спартак» находится только на шестой позиции, имея на своем счету 31 зачетный балл.

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Спартак Москва Краснодар Борис Игнатьев Владимир Ивич Гильермо Абаскаль ещё теги

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