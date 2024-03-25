Гладилин: О форме ведущих футболистов «Спартака» говорит результат

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игроках «красно-белых», которые не были вызваны в сборную России на мартовский сбор.

Напомним, из «Спартака» в команду были привлечены Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев и Антон Зиньковский.

По мнению эксперта, наставник сборной России Валерий Карпин вызывает тех, кто хорошо себя проявляет.

— Хлусевич показывает хороший уровень, он вызывается. Зиньковский активно действует, поэтому тоже был приглашен в сборную, — заявил Гладилин Legalbet.

Специалист отметил, что Зобнин, Соболев, Джикия и другие игроки находятся не в лучшей форме, об этом говорят и последние результаты «Спартака».

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.