Булыкин: Ивич — не уровень «Спартака»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о возможном приходе наставника «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

«Я не думаю, что Ивич – это тренер для «Спартака». У него нет того, что нужно этой команды. У Владимира не тот уровень», — заявил Булыкин Vprognoze.

По мнению эксперта, сейчас «Спартаку» необходим опытный наставник с авторитетом, который наведет порядок в клубе.

После 20 сыгранных туров «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Краснодар» вместе с Ивичем находится на второй позиции.

Ивич отреагировал на информацию о возможном уходе из «Краснодара» в «Спартак»