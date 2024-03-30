Радимов: Абаскаль просто глумится над нами всеми, отпустите уже его домой

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля перед матчем с «Уралом» в 22-м туре Премьер-лиги.

Напомним, в интервью перед игрой испанский специалист, отвечая на вопрос о выборе состава «красно-белых», тренер «Спартака» заявил, что состав на матч ему подсказывает бог

- Поцелованные богом! А если серьёзно, Абаскаль просто глумится над нами всеми, включая болельщиков и собственное руководство. Отпустите уже его домой, пожалуйста!, - написал бывший игрок сборной России в своих социальных сетях.

В настоящее время голов в матче «Спартак» - «Урал» забито не было, за текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.

Абаскаль возглавляет московский клуб с лета 2022 года. В данный момент «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 31 балл. У екатеринбургского клуба 19 очков и 13 место в таблице.