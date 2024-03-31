Фидлер: «Урал» не тянул время, мы хотели обыграть «Спартак»

Начальник «Урала» Артём Фидлер считает, что команда не тянула время в минувшем поединке со «Спартаком».

Напомним, в матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Урал» в гостевом матче поделил очки со «Спартаком» (0:0).

«Где вы увидели, что судья делал предупреждение Помазуну? Мы не тянули время, мы хотели выиграть», — приводит слова Фидлера «РБ Спорт».

На данный момент «Урал» находится на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 20 очков после 21 сыгранного матча.

В следующем туре команда Виктора Ганчаренко примет на своем поле «Крылья Советов». Встреча пройдет 6 апреля.