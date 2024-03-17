Баклов: «Своим шансом в «Урале» я воспользовался сполна»

Вратарь «Уфы» Олег Баклов, ранее выступавший за «Урал», высказался о своей игре в составе екатеринбургской команды.

Баклов отметил, что «Урал» брал его на перспективу и не рассчитывал на него как на игрока стартового состава команды.

«Своим шансом я воспользовался сполна. Со «Спартаком» я провёл хорошую игру. Потом я был не в составе, затем сыграл ещё два матча, где уже допустил ошибки», — приводит слова Баклова «Чемпионат».

Напомним, Баклов выступал за «Урал» в период с 2018 по 2023 год. В составе команды из Екатеринбурга вратарь успел провести шесть матчей, в которых он пропустил 11 голов и один раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.