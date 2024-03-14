Агент Божовича: «Миодраг был бы счастлив, если бы его позвали в «Спартак»

Сербский агент Срджан Еремич, представитель известного тренера Миодрага Божовича, заявил, что его клиент с радостью бы возглавил «Спартак».

«Спартак»? Он был бы счастлив, если бы его позвали в «Спартак». Он бы тут же приехал», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Божович возглавляет азербайджанский «Нефтчи». Ранее он работал в «Динамо», «Локомотиве», «Ростове», «Крыльях Советов» и тульском «Арсенале».

В 20 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Сейчас «красно-белых» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, который может покинуть клуб в самое ближайшее время.