Андрей Федун — о тюремном сроке Промеса: «У «Спартака» исчез хороший игрок»

Экс-член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о ситуации с игроком московского клуба Квинси Промесом.

Ранее футболист был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Представители форварда заявили, что решение об экстрадиции будет принимать судья в Дубае, но это может растянуться на длительное время.

«Мне сложно судить. Жаль, что хороший игрок у нас исчез. Если он правда получит семь лет, это будет очень обидно», — приводит слова Федуна издание «РБ Спорт».

Напомним, что нидерландский суд приговорил Промеса к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии запрещённых веществ и нападение на одного из родственников.