Гладилин считает, что «Спартаку» не нужно покупать игрока на замену Промесу

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, нужно ли столичному клубу искать замену нападающему Квинси Промесу.

Напомним, на данный момент нидерландский футболист находится под стражей в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину.

«Спартаку» не надо покупать футболиста на замену Промесу. Еще неизвестна судьба Абаскаля. Например, приходит новый тренер, футболист уже куплен за большие деньги, а он ему не нужен», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что такие ситуации уже были в команде, достаточно вспомнить самый дорогой трансфер в истории — Гуса Тиля.

Ранее появилась информация, что «Спартак» ищет молодого футболиста на замену Промесу и готов выделить на трансфер до 15 миллионов евро.