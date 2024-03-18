Литвинов: «Футболистов такого уровня, как Мэддисон, в российском футболе ещё не появилось»

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о полузащитнике «Тоттенхэма» Джеймсе Мэддисоне.

Российский футболист назвал англичанина лучшим игроком, против которого ему приходилось когда-либо играть. Напомним, Литвинов пересекался с Мэддисоном в матче Лиги Европы, когда тот выступал за «Лестер».

«Футболистов такого уровня, как Мэддисон, в российском футболе ещё не появилось», — приводит слова Литвинова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Мэддисон провёл за «Тоттенхэм» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 70 миллионов евро.