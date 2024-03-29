В прокуратуре Нидерландов ответили на вопрос об экстрадиции Промеса

Квинси Промес недавно был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов. Футболиста «Спартака» теперь могут экстрадировать на родину, где ранее он получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам.

Между тем, в прокуратуре Амстердама ответили на вопрос касательно сроков возможной экстрадиции Промеса.

«Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица», - ответ пресс-службы прокуратуры приводит «Чемпионат».

Напомним, что оба приговора Промесу в Нидерландах не являются окончательными, поскольку сторона футболиста подала апелляции.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.