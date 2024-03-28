Игнатов: Хотел бы, чтобы мой удар с левой был как у Месси

Атакующий хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, какими футбольными качествами хотел бы обладать.

— У кого бы ты хотел взять себе удар с правой?

— Роналду.

— С левой?

— Месси.

— Игра головой?

— Саша Соболев.

— Видение поля?

— Пусть будет Озил.

— Техника?

— Неймар, — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 24 играх с учетом всех турниров, забил три мяча и записал в свой актив четыре голевых паса.

После 20 туров «Спартак» занимает шестую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.

30 марта подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Урала». Начало матча 22-го тура РПЛ запланировано на 19:00 по мск.

Игнатов назвал свои лучшие футбольные качества