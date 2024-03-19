Радич: «С Ивичем «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Бывший игрок «Ростова» Деян Радич высказался о возможном назначении экс-главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на аналогичную должность в «Спартаке».

Напомним, Ивич был уволен из «Краснодара» после неудачного старта «быков» в весенней части сезона.

«Возглавить «Спартак»? Почему нет? Это большой клуб. Он ознакомился с чемпионатом. Уверен, с ним «Спартак» будет бороться за чемпионство», — цитирует Радича «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. После 20 туров РПЛ «красно-белые» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.