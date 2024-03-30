Алексей Николаев — о неназначенном пенальти на Зиньковском: «Арбитр ошибся»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев отреагировал на неназначенный пенальти в ворота «Урала».

Напомним, в матче 22-го тура «Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

В одном из эпизодов защитник «шмелей» Денис Кулаков наступил на ногу нападающему «красно-белых» Антону Зиньковскому.

«Линия входит в пределы штрафной площади. Поэтому можно говорить о том, что арбитр ошибся», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что арбитру в поле было тяжело увидеть момент, но VAR мог разобраться.

Ранее другой судейский эксперт Игорь Федотов заявил, что «Спартак» должен был бить пенальти в ворота «Урала».