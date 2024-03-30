Никита Чернов раскрыл причину голевой засухи у «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче с «Уралом», а также о предстоящей кубковой встрече с «Зенитом».

- Ваша команда не может забить уже третью игру подряд. Что не получается?

- Не могу сказать, что что-то не получается, просто нам не хватает последнего удара, чтобы забить. А моменты мы создаем.

- «Спартак» играет неплохо, но результата нет. Почему?

- Согласен, что мы играем неплохо, но забить не удается. Будем продолжать работать над тем, чтобы голы пришли.

- У «Спартака» с угловых вообще нет ни одного гола в этом чемпионате. Уделяете этому повышенное внимание, чтобы исправить ситуацию?

- Конечно, мы уделяем внимание стандартным положениям, просто пока не получается того, что задумываем.

- Связано ли это с отсутствием Промеса? Сказывается ли на команде потеря одного из лидеров?

- Не связано. Не он же забивает с угловых.

- А если говорить о результативности команды в последних матчах в целом?

- Квинси, можно сказать, наш ключевой игрок, все знают его сильные качества. Конечно, нам не хватает его футбольных качеств. Глупо это отрицать.

- Кажется, что без Промеса атака «Спартака» не так сильна.

- Не знаю. Все ребята стараются: и Соболев, и Игнатов, и Угальде. Они бегают, прессингуют. Но не хватает последнего завершающего удара. А так, все видят, что работают они хорошо.

- В этом туре многие лидеры теряли очки. Это удивило?

- Мы смотрели некоторые матчи в туре. «Зенит», например, ЦСКА. Знали, что они сыграли вничью, поэтому очень хотелось победить. Тем более при своих болельщиках. К сожалению, не получилось.

- Может осечки конкурентов как раз помешали?

- Нет.

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- Скоро в Кубке России вам предстоит матч с «Зенитом». Ожидается непростое противостояние. Что об этом думаете?

- Оно будет действительно непростым. Мы должны сделать все правильно в этом матче, допустить минимум ошибок, создавать моменты и главное – забивать. У нас должна быть запредельная самоотдача.

Елена Григорьевская