Игнатьев считает, что за поражение от «Факела» игрокам «Спартака» надо спрашивать с себя

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о поражении «Спартака» от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Игнатьев считает, что игрокам «красно-белых» не хватает психологической устойчивости.

«Отдавая большое должное игрокам «Факела», которые провели блистательный матч, надо сказать, что спартаковцы в этой игре недоработали. Им надо спросить с себя», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

После 20 туров российского чемпионата «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице. Сейчас отставание «красно-белых» от первого «Зенита» составляет девять очков.