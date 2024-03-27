«Спартак» работает над утеплением стадиона

«Спартак» ведёт активные работы над утеплением своего стадиона – «Лукойл Арены». Об этом информирует телеграм-канал «Спартак Информ».

По данным источника, сейчас в частности идёт процесс закрытия козырька, чтобы исключить сквозняки. По завершению работ болельщикам находиться на стадионе будет комфортнее.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на девять зачётных баллов.

Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 30 марта, - против «Урала» на своём поле.