Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

После поражения «красно-белых» от «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 0:2 появились слухи о скором уходе из клуба нынешнего главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Сейчас я занят другой работой — генеральным директором муниципального спортивного института Сантандера», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Также в карьере специалиста были «Рубин», киевское «Динамо» и ряд испанских клубов.

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.