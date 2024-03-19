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Мостовой — о смерти Уткина: «С Васей никогда проблем не возникало»

19 Марта 2024 • 20:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 19:00

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал смерть известного комментатора Василия Уткина.

«У меня никогда не было с ним проблем, хотя знаю, что у многих они были. Но это работа такая. Как бы не хотелось, но мы видели, в каком состоянии Вася пребывал последние годы. Наверняка, это связано с этим. У меня даже многие записи «Футбольного клуба» тех лет остались. Василий всегда брал у меня интервью», — приводит слова прославленного спортсмена издание «Чемпионат».

Напомним, что специалист умер 19 марта в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия легкочной артерии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Александр Мостовой

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