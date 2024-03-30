Украли ли судьи победу у Абаскаля: «Спартак» отмучился с «Уралом» в безголевом матче

«Спартак» вернулся в рамках чемпионата России на «Лукойл Арену». За сенсацией в гости к «красно-белым» отправился «Урал» из Екатеринбурга.

Когда «Спартак» играет дома с соперником из середины или подвала таблицы, это отнюдь не является гарантией успеха «красно-белых». Будь то при Абаскале или при другом тренере. И «Уфе» памятно влетал «Спартак» на своём стадионе, и «Факелу». Воронежцам – совсем недавно. Конкретно «Уралу» – в сентябре 2019 года.

В текущем чемпионате именно «Урал» стал первой командой, отобравшей очки у «Спартака». 3:2 выиграли в августе «шмели» в Екатеринбурге. Тогда команда Ганчаренко сама нацеливалась на лидерство, но потом ушла в крутое пике. Сейчас задача «Урала» – не попасть в стыки, а «Спартаку» бы застолбить за собой четвёртое место.

Только что закончился международный перерыв на матчи сборных. Угальде дважды сыграл за Коста-Рику, забил Аргентине и получил отдых от Абаскаля. Не вошёл Манфред в стартовый состав против «Урала». Соболев с Игнатовым попали в атаку. Пруцев и Литвинов помогали им изнутри, Бонгонда и Зиньковский поддерживали с краёв.

Оборона оказалась у «Спартака» привычной – Хлусевич, Дуарте, Бабич плюс Зобнин. Вратарь – Максименко. Такое сочетание Абаскалю подсказал бог. Ганчаренко оставил возрастную звезду Бикфалви в запасе. А восходящую звезду Ишкова выставил в основе. Как и трудяг Каштанова с Ионовым. Филипенко в защите «Урала» – экс-спартаковец.

Сходу открыть счёт у «Спартака» не получилось. Зиньковский и Пруцев пробивали по воротам, но это не были такие удары, которые бы не взял Помазун. Тревожный звоночек прозвучал для хозяев, когда Каштанов ударил слева с острого угла. Максименко отразил это дело на угловой. «Урал» освоился на «Лукойл Арене» и отказался жаться к своим воротам.

Но если не прижимаешься, можешь пропустить на контратаке. Соболев запустил по левому флангу Зиньковского, не попавшего в дальний угол. По истечении получаса игры гости позволили Игнатову продраться в штрафную площадь. Тот оставил мяч Бонгонде, чей удар накрыл Итало. Ещё Соболев плохо дотянулся головой до подачи с правого фланга.

Так, ну и «Урал» мог где-то пару раз мог отличиться до перерыва. С помощью везения, конечно. Дальний удар Ишкова заблокировал лицом Бабич. Позже прострелил справа Ионов, а Каштанову помешал пробить защитник. В добавленное время Литвинов ахнул под перекладину других ворот – Помазун отразил за лицевую.

Дуарте не появился на второй тайм. В конце первого он получил рассечение, и в перерыве Абаскаль заменил его на Дуарте. Вскоре и Угальде появился на поле, чтоб внести искру в потухшую атаку «Спартака». Через несколько минут прострелил ему слева Хлусевич, но Манфреду помешал защитник.

У Чернова с Максименко взаимопонимание не налажено – защитник отдал вратарю назад такой пас, что мяч ушёл за лицевую линию. Но хоть не в ворота заскакал – и на том спасибо от спартаковских болельщиков. Хозяевам оставалось уповать на дальние удары. Соболев вот прилично бахнул и неожиданно – Помазун не дремал и вытащил.

Кулаков, фоля против Зиньковского, ударил его вроде как в том числе и на линии штрафной площади. Видеоассистенты посчитали, что пенальти там не нужен. Со штрафного Зиньковский не попал в правый угол. Вышедший на замену Умяров получил себе момент со средней дистанции, но пробил просто для Помазуна.

Свежему Биквалфи не хватило точности с левого полуфланга – мимо ближней девятки. В концовке «Спартак» не нашёл путей, как дожать гостей. Поэтому «красно-белые» не обогнали ЦСКА в таблице. А «Урал» в разрезе чемпионата прервал четырёхматчевую серию из поражений и сыграл вничью впервые за десять матчей.

Кирилл Иванцов