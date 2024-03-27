Гладилин: «Абаскаль – сырой и неопытный тренер, не имеет ни знаний, ни авторитета»

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Напомним, в последнее время всё чаще появляются слухи о возможной отставке испанского специалиста.

«Абаскаль только начинающий специалист, который не знает, как ставить игру команды. Сырой, неопытный тренер, не имеет ни знаний, ни авторитета», – приводит слова Гладилина Vprognoze.

Под руководством Абаскаля «Спартак» в настоящий момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге. Отставание от первой строчки составляет 9 очков. Напомним, Гильермо возглавляет московскую команду с лета 2022 года.