«Если Абаскаль ещё поработает – хана «Спартаку»: Губерниев рассказал о своём сне

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Перед субботним матчем против «Урала» (0:0) Абаскаль заявил, что стартовый состав ему подсказывает бог.

«Мне сегодня во сне футбольный бог тоже подсказал. Говорит: «Если Абаскаль ещё поработает в «Спартаке» – хана «Спартаку». Посмотрим, вдруг это был вещий сон», - цитирует Губерниева Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на девять зачётных баллов.