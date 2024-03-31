Умяров рассказал, сказывается ли отсутствие Промеса на реализации «Спартака»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о том, сказывается ли отсутствие форварда Квинси Промеса на реализацию московского клуба.

В последней встрече московский клуб не смог обыграть екатеринбургский «Урал». Матч завершился со счётом 0:0.

«Уже не первый раз «Спартаку» не удаётся реализовать свои моменты. Не хватает спокойствия и хладнокровия. Над этим мы сейчас работаем. Будем стараться исправлять это в ближайшем кубковом матче», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

После 21 матча в чемпионате России «красно-белые» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Абаскаля заработал 32 балла.