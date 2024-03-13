Рябчук: «Приятно удивил уровень стадионов в России»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук оценил уровень Российской премьер-лиги.

— Здорово, когда конкуренция высокая, а матчей, где есть явный фаворит, почти нет. И смотреть, и играть в такой лиге интереснее, — приводит слова Рябчука официальный сайт столичного клуба.

Футболист отметил, что был с приятной стороны удивлен уровнем местных стадионов, которые остались после чемпионата мира в России.

По итогам 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 31 очко.

Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет екатеринбургский «Урал».