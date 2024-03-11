Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о выходе на поле защитника «красно-белых» Георгия Джикии в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

Напомним, Джикия вышел на замену на 69-й минуте игры, не сумев отметиться результативными действиями за оставшееся время.

«Мне показалось, что выход Джикии нужен был, чтобы насытить линию атаки и оставить в обороне трёх номинальных защитников. Я так это увидел», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний Джикия крайне редко появляется на поле. В текущем розыгрыше чемпионата России опытный защитник провёл лишь семь матчей.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. От тройки лидеров «красно-белые» сейчас отстают на семь баллов.