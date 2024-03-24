Петрович — о аресте Промеса: «Невероятная глупость со стороны игрока «Спартака»

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович высказался об аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, нидерландского футболиста арестовали в ОАЭ, откуда в скором времени он может быть экстрадирован на родину, где ранее его приговорили к 7,5 годам тюремного заключения.

«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах всё очень строго», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт нидерландского футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.