Салихова знает, где надо искать проблемы «Спартака»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о результатах команды.

Как известно, в трёх весенних матчах чемпионата России «Спартак» смог набрать только два очка. При этом в этих трёх играх «красно-белые» ни разу не забили (0:0, 0:2, 0:0).

По мнению Салиховой, проблемы «Спартака» нужно искать внутри клуба, а не в команде.

«Надо искать проблемы «Спартака» не в атаке, защите и вратаре. Проблемы на поле – последняя стадия. «Спартак» явно не в той фазе, когда достаточно сказать, что команде нужно больше работать и не терять концентрацию. Что не так с клубом, болельщикам лучше спросить у Малышева», - цитирует Салихову «Чемпионат».

Как известно, Олег Малышев в «Спартаке» занимает должность генерального директора.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 3 апреля – против «Зенита» в Кубке России на своём поле.